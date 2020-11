Die Damenmannschaft der VfL Astro-Stars ist als Regionalligasiegerin in die Spielsaison gegangen. Dann kam Corona. Statt die guten Aufstiegschancen in die zweite Bundesliga nutzen zu können, müssen die Basketballerinnen nun ausharren. Doch da nutzt kein Klagen. Also heckten Chantal Neuwald (25) und weitere Mädels aus der Mannschaft ein munteres Charity-Projekt aus. Die Idee: Ein Fotokalender, der die Astro-Ladies und den Tierpark Bochum in den Fokus rückt. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, füreinander da zu sein“, begründet das Team seine Aktion.

Ungewohnte Nähe: Basketballerin Lisa Kullik präsentiert mit der kleinen Echse einen Sommermonat. Foto: Bastian Lende Sportfotos

Auch Carina Thomas (29), langjährige Astro-Lady, war gleich angetan von der Idee. „So lange wir nicht im Bikini shooten müssen“, scherzte sie zuerst. Nun ja, am Ende fand sie sich als Sommermädchen zwischen Erdmännchen wieder – doch im Bikini. „Ich habe mich ganz schnell für die Erdmännchen entschieden und bin total verliebt“, freute sich die Sportlerin. Sowohl die Tierparkleitung als auch die Vereinsleitung der VfL Astro-Stars fanden die Idee der Ladies von Anfang an prima.

Fotokalender von Bochumer Basketballerinnen: Erlös geht an Tierpark

Mit fachmännischer Unterstützung des Tierparks entstanden an einem Samstag im November possierliche Bilder, die noch vor Weihnachten als Kalender 2021 zu Gunsten des Bochumer Tierparks verkauft werden sollen. „Wir sind total dankbar, dass alles ganz unkompliziert gelaufen ist. Die Zoodirektion war von Anfang an total offen“, so Chantal Neuwald.

Verkaufsstart: Astro-Ladies 2021 Der Astro-Ladies-Kalender 2021 wird ab der zweiten Dezemberwoche über den Online-Fanshop des Vereins für 14,50 Euro verkauft . Der Erlös kommt dem Tierpark zugute. Um den Astro-Ladies den Aufstieg in die zweite Bundesliga zu erleichtern, würde sich das Team über interessierte Sponsoren freuen.

Bei der eintägigen Aktion gab es viele lebhafte Momente mit Sportfotograf Bastian Lende, der seine Arbeit ehrenamtlich in den Dienst der Astro-Ladies stellt. Für ein Kalenderblatt lasen Charlotte Behr als Elf und Lucie Friedrich als Weihnachtsmann den Ziegen die Weihnachtsgeschichte vor. Die Streichelzoo-Stars hörten zu – das lässt zumindest das Foto vermuten. Die Flamingos, ein Schwein und eine Schlange sorgen im Kalender für Vielfalt, Motive mit Augenzwinkern und die professionelle Arbeit des Fotografen für stimmige Bilder, die das ganze Jahr Spaß machen werden.

Stabheuschrecke statt Pinguin als Fotopartner

Ein wenig enttäuscht war Chantal Neuwald, dass ihr Date mit den Pinguinen platzte. Die watschelnden Vögel hatten an dem Tag wohl genug von Menschen, weil kurz vorher Taucher zu Besuch waren. Die Stabheuschrecke als Ersatz war da gleichmütiger. „Erst krabbelte sie noch ein bisschen herum, aber dann blieb sie ganz entspannt sitzen. Das hat sich dann irgendwie auf mich übertragen“, berichtete Neuwald.

Extrem neugierig lugte diese Ziege dem Fotografen über die Schulter, der den Moment für ein Selfie nutzte. Foto: Bastian Lende Sportfotos

Nicht als Models einsetzbar waren auch die Primaten, die Otter und die Frettchen, bei denen das Risiko einer wechselseitigen Corona-Ansteckung mit dem Menschen besteht. „Wir richten uns da nach den veterinärmedizinischen Empfehlungen des Europäischen Zooverbands“, erklärte Miriam Kreimeyer, Sprecherin des Tierparks. Auch sonst wurde die Fotosession mit entsprechenden Hygienemaßnahmen umgesetzt.

Einer der schönsten Momente: Sportlerin kann Riesenschildkröte

Trotz einzelner Ausfälle hatten die Astro-Ladies wunderprächtige Fotopartner. Einer der schönsten Momente war sicher auch jener, als eine der Riesenschildkröten ihren erstaunlich langen Hals aus dem Panzer reckte und eine der Basketballerinnen das Tier wie selbstverständlich streicheln konnte.

