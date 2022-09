Fotograf aus Bochum lädt zu einer Reise durchs wilde Afrika

Bochum-Langendreer. Viele Jahre hat ein Fotograf aus Bochum im Süden Afrikas verbracht, um atemberaubende Aufnahmen zu machen. Diese zeigt er in seiner Heimatstadt.

Bernd Wasiolka ist ein Bochumer Junge. Er ist im Knappschaftskrankenhaus geboren, in Langendreer aufgewachsen, hat in Bochum studiert. Doch dann zog es den heute 52-Jährigen in die weite Welt hinaus. Genauer: in den Süden Afrikas. Dort verbrachte Wasiolka viele Jahre, er arbeitete als Biologe, vor allem aber ging er seiner großen Leidenschaft nach: der Fotografie.

Bochumer Fotograf zeigt seine zweite Heimat Namibia auf Fotos

Namibia ist Bernd Wasiolkas zweite Heimat geworden. Dort fuhr er ganz allein mit einem Jeep durch die atemberaubende Landschaft, um seine Eindrücke fotografisch festzuhalten. Natur und wilde Tiere – egal welcher Größe – haben es ihm angetan.

Wie schon vor ein paar Jahren – vor Corona – lädt Bernd Wasiolka, der auch im abgelegensten Wüstenabschnitt von Namibia bestens über „seinen“ VfL Bochum unterrichtet war, jetzt wieder zu einer Reise durchs wilde Afrika ein. Besser gesagt, gleich zu zweien. Denn Wasiolka hält am Sonntag, 25. September, im Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108, zwei Foto-Vorträge hintereinander.

Zunächst geht es um 16 Uhr (Einlass 15.30 Uhr) um eines der letzten Tierparadiese der Erde: die Kalahari. „Nach einer kurzen Rundtour durch die Natur-Highlights Südafrikas, wie zum Beispiel den Kruger-Nationalpark oder die Drakensberge, erreichen wir unser Hauptziel des Vortrages, die unvergleichliche Kalahari mit dem Schwerpunkt Kgalagadi-Transfrontier-Park, dem ersten Nationalpark mit länderübergreifenden Grenzen“, erklärt Bernd Wasoilka.

Fotograf hat auch Bildbände zusammengestellt

Später, um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr), berichtet er über seine Abenteuer in Namibia. „Eine Hommage an die einzigartige und atemberaubende Natur Namibias, die mit spektakulären Landschaften und außergewöhnlicher Tierwelt aufwartet.“ Wasiolka nennt das Land „magisch“.

Die Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Die Fotografien hat Bernd Wasoilka auch in zwei Bildbänden zusammengefasst: „Kalahari Dreaming“ und „Wildes Namibia“, zu bestellen auf www.wildphotolife.com .

