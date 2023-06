Fotofahndung: Elf junge Männer nach Körperverletzung gesucht

Bochum. Die Polizei Bochum sucht mehrere junge Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wir zeigen die Bilder der Tatverdächtigen.

Nach elf jungen Männern sucht die Bochumer Kriminalpolizei wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Männer sollen am 18. September 2021 in der Verteilerebene des Bochumer Hauptbahnhofes auf zwei Herner eingeschlagen und eingetreten und sie so verletzt haben, teilt die Polizei Bochum mit. Einer der mutmaßlichen Täter habe Pfefferspray eingesetzt. Zwei weitere Tatverdächtige der Gruppe konnten bereits identifiziert werden.

Polizei Bochum sucht mit Fotos nach den mutmaßlichen Tätern

Die Polizei Bochum hat Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Fotos aller anderen mutmaßlichen Täter sind im Internet unter https://polizei.nrw/fahndung/108585 zu sehen.

Die Polizei Bochum fragt nun, wer die abgebildeten Personen kennt oder Angaben zu ihnen machen kann. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Ein weiterer mutmaßlicher Täter, nach dem die Polizei Bochum wegen gefährlicher Körperverletzung sucht. Foto: Polizei Bochum

Der junge Mann ist einer der Tatverdächtigen, die im Bochumer Hauptbahnhof zwei Herner verletzt haben sollen. Foto: Polizei Bochum

