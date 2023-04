Foto-Fahndung: Steine auf Bochumer Sicherheitsmann geworfen

Bochum. Die Kripo Bochum fahndet mit einem Foto nach einem Mann, der Steine auf eine Security-Kraft geworfen haben soll. Tatort: eine Landeseinrichtung.

Wegen eines Steinwurfs auf einen Sicherheitsmann (53) in der Landeserstaufnahmeeinrichtung am Gersteinring in Bochum fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Dieser Mann wird von der Kripo Bochum gesucht. Foto: Polizei

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ereignete sich der Vorfall am 22. Januar 2023 (Sonntag). Die Security-Kraft, ein Bochumer, wurde von einem Unbekannten unvermittelt mit Steinen beworfen. Einer traf ihn am Oberschenkel und verursachte eine leichte Verletzung.

Bochumer Kommissariat bittet um Zeugenhinweise

Das Regionalkommissariat (KK 31) bittet unter 0234 909 8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf den Verdächtigen.

