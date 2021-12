Foto-Fahndung: Polizei Bochum sucht rabiaten Ladendieb

Bochum. Nach einem räuberischen Diebstahl veröffentlicht die Kripo Bochum das Foto eines Verdächtigen. Mit Gewalt erzwang er sich die Flucht.

Mit dem Fotos einer Überwachungskamera fahndet die PolizeiBochum nach einem Mann, der einen räuberischen Diebstahl begangen haben soll.

Wer kennt diesen Mann? fragt die Bochumer Kripo. Foto: Polizei Bochum

Der Fall hatte sich am 22. Juli 2021 (Donnerstag) in dem Discounter an der Lyrenstraße 9 in Wattenscheid ereignet. Der Unbekannte hatte laut Polizei T-Shirts, Boxershirts und Parfum in seinen Rucksack gesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen.

Ladendieb im Bochumer Supermarkt kratzte den Detektiv am Hals und stieß ihn um

Als ihn der Ladendetektiv, ein 57-jähriger Essener, darauf ansprach, kratzte er diesen am Hals, stieß ihn zu Boden und flüchtete. Das Kriminalkommissariat 34 bittet unter 02327/963 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

