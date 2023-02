Körperverletzung Foto-Fahndung nach Gewalttat in Bochum: Jugendliche gesucht

Bochum. Nach einer Gewaltattacke auf eine 14-Jährige in einer Bochumer U-Bahn-Station sucht die Kripo nach zwei Jugendlichen. Und veröffentlicht Fotos.

Zwei bislang unbekannte Jugendliche werden jetzt von der Polizei Bochum stehen mit einem Foto gesucht. Es geht um Körperverletzung und versuchten Straßenraub.

Diese beiden Jugendlichen werden gesucht. Foto: Polizei Bochum

Den Unbekannten wird vorgeworfen, am 11. Oktober 2022 gegen 20.30 Uhr eine 14-jährige Essenerin an der U-Bahn Station „Wasserstraße“ in Bochum geschubst, geschlagen und getreten zu haben. Zudem sollen sie versucht haben, die Tasche des Mädchens zu entreißen. Als eine Bahn einfuhr, ließen die Verdächtigen von dem Opfer ab.

Hinweise ans Bochumer Kriminalkommissariat 32

Wer kennt die abgebildeten Jugendlichen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Das Kriminalkommissariat 32 bittet unter 0234 909 8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

