Foto-Fahndung: Kripo Bochum sucht Fahrrad-Dieb

Bochum. Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Kripo Bochum nach einem Fahrraddieb. Tatort war eine Garage in Langendreer.

Nach einem Fahrraddiebstahl fahndet die Kripo Bochum mit einem Foto nach einem unbekannten Mann.

Er wird verdächtigt, am 5. August 2021 gegen 19.45 Uhr aus einer offenen Garage auf einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Unterstraße in Langendreer ein schwarzes Mountainbike gestohlen zu haben.

Dieser schlanke Mann wird von der Bochumer Kripo gesucht. Foto: Polizei Bochum

Überwachungskamera hat den Tatverdächtigen erfasst

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Foto aus einer Überwachungskamera zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das Kriminalkommissariat 32 bittet Zeugen um Hinweise: 0234/909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

