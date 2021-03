Foto-Fahndung: Kripo Bochum sucht drei Jugendliche

Bochum-Wattenscheid. Die Polizei Bochum fahndet mit einem Foto nach drei Jugendlichen. Sie sollen Geld mit einer geklauten EC-Karte abgehoben haben.

Nach einem EC-Kartenbetrug in Bochum-Wattenscheid sucht die Polizei nach drei Jugendlichen. Dazu hat sie ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht; es zeigt die drei an einem Geldautomaten und ist ungewöhnlich scharf.

Diese drei jungen Menschen werden von der Kripo Bochum gesucht. Das Foto zeigt sie beim Geldabheben in Wattenscheid. Foto: Polizei Bochum

Die Tatverdächtigen haben den Angaben zufolge am 17. September 2020 mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld von einem Automaten der Bankfiliale an der Oststraße 35 in Bochum abgehoben. Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Bild der drei Tatverdächtigen zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Das Fachkommissariat (KK 15) bittet unter der Telefonnummer 0234/909-4155 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise.

