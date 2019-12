Info Fortsetzung folgt in Linden

Nach den beiden Aufführungen in evangelischen Kirche Werne schwebt der „kleine Engel“ am kommenden Wochenende nach Linden. Auch die beiden Termine in der Christuskirche (14. und 15.. Dezember) sind ausverkauft.

Somit werden in diesem Advent insgesamt 1500 Besucher das Weihnachtsmärchen gesehen haben.

Bereits fest steht: Für Rudy und seine Freunde wird es 2020 eine Fortsetzung in Werne geben.