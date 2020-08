FOM Hochschule Bochum: Weitere zehn Jahre staatlich anerkannt

Die FOM Hochschule Bochum ist für weitere zehn Jahre staatlich anerkannt. Abschlüsse bleiben so gleichwertig mit denen staatlicher Hochschulen.

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW hat die staatliche Anerkennung der FOM Hochschule Bochum um weitere zehn Jahre verlängert. Die Bachelor- und Master-Abschlüsse der FOM Studierenden in Bochum sind somit weiterhin staatlich anerkannt und gleichwertig mit Studienabschlüssen staatlicher Hochschulen.

Christian Kwiatkowski, Geschäftsleiter der FOM in Bochum, sagt: „Die Verlängerung der staatlichen Anerkennung freut uns natürlich sehr. Sie unterstreicht, dass ein berufs- oder ausbildungsbegleitendes Studium an der FOM ein fester Bestandteil der Bildungslandschaft in Deutschland ist.“

FOM-Rektor freut sich über verlängerte staatliche Anerkennung

Auch für FOM-Rektor Prof. Burghard Hermeier ist die staatliche Anerkennung enorm wichtig, denn sie „sichert Studierenden und Interessenten auch weiterhin zu, einen staatlich anerkannten Hochschulabschluss an der FOM zu erreichen“.

