Förderverein der Bochumer Zeche startet neu mit Adventsmarkt

Bochum-Hordel. Auf der Zeche Hannover in Bochum bietet der Förderverein eine kleine Auswahl an Geschenkideen. Bei klarem Wetter kommt Adventsstimmung auf

Ein Jahr Corona-Zwangspause hat den Förderverein der Zeche Hannover ganz schön nervös gemacht: Klappt das wieder mit dem traditionellen Adventsmarkt in diesem Jahr, gerade wenn die Fallzahlen prompt wieder steigen? „Wir wussten ja nicht, ob überhaupt Aussteller kommen, ob sich Besucher trauen, das war bis zum letzten Moment wirklich völlig unklar,“ erzählt Michael Jörig, der Vereimnsvorsitzende.

Sie haben es gewagt, im kleinen Rahmen, und es hat geklappt. Das Lüftergebäude neben dem Malakowturm an der Günnigfelder Straße bot den Raum für eine kleine, aber feine Auswahl von Ständen. Draußen konnten sich die Besucher bei heißen Getränken aufwärmen und sich mit Curry-Wurst, Reibeplätzchen oder Champignons mit Dip zusammensetzen und plauschen.

Anheimelnde Atmosphäre beim Adventsmarkt im Bochumer Norden

Mit Vorsicht und Abstand selbstredend, der Impfstatus wurde schon beim Eingang auf das Areal kontrolliert. Es wird der letzte Adventsmarkt sein, den Michael Jörig (64) als Vorsitzender des Fördervereins begleitet. Bei der nächsten Hauptversammlung will sich der Verein einen neuen Vorstand geben.

Eine gemütliche Stimmung machte sich auf dem Gelände am Lüftergebäude beim Adventsmarkt des Fördervereins der Zeche Hannover in Bochum schnell breit. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

„Ich bin als Vorzeigebergmann dazu gekommen“, erinnert sich Jörig schmunzelnd, „erst als Beisitzer bei der Gründung 1988“. Tatsächlich hat er noch auf den Zechen Consol in Gelsenkirchen und Unser Fritz in Herne malocht. „Ich bin heilfroh, dass hinter der Zeche Hannover als Industriemuseum der Landschaftsverband steht“, meint Jörig zufrieden, „denn so ist hier vieles möglich und vor allem alles immer noch ein bisschen im Aufbau“.

Seit gut zwei Jahren haben sich die Vorstandskollegen um Jörig schon um die Fortführung ihrer Arbeit gekümmert, „und Leute sozusagen dafür eingearbeitet“.

Jenny Brückner bietet Honig aus den Bienenstöcken auf dem Zechengelände im Bochumer Norden an. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Immerhin hat der Förderverein in hohen Zeiten fast 300 Mitglieder aufzuweisen gehabt. Aktuell sind es „so 180 bis 200“, überschlägt er. Auch durch die Streichung der Zusammenkünfte unter dem Corona-Diktat hat der Verein keinen drastischen Mitgliederschwund verkraften müssen, meint Jörig.

„Natürlich haben wir viel öfter untereinander telefoniert, weil zum Beispiel sehr viele wissen wollten, wann etwa unser traditioneller Frühschoppen wohl wieder stattfindet. Der ist immer gut besucht gewesen.“ Schon das gab den Ausschlag, mit dem Adventsmarkt eine Veranstaltung zu wagen.

Hobby-Handwerker zeigen ihr Können

Nicht umsonst überlegen Petra (68) und Bernd Langhoff (82) auch, ob sie dem Förderverein beitreten. Ihr liebenswerter sächsischer Zungenschlag macht die Abstammung deutlich. Der Familie wegen sind sie ins Ruhrgebiet gezogen, diesmal zeigt Petra Langhoff ihre Fertigkeiten bei der Herstellung Kunsthandwerk, Schmuck und Deko-Artikeln. „Ein pures Hobby“, unterstreicht sie, das sie aber ausfüllt und für das sie viel Zeit aufbringt. Gatte Bernd macht aber klar: „Gewerblich würden wir das nie machen.“

