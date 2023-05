Förderung für „grüne“ Dächer: Bochumer können Klima helfen

„Grüne“ Dächer: Auch in Bochum will die Emschergenossenschaft viele Immobilienbesitzer dazu bewegen, ihre Dächer zu bepflanzen.

Bochum. Die Emschergenossenschaft rollt ein neues Programm aus, mit dem auch Bochumer ihre Dächer begrünen können. Wer mitmacht, wird auch bezuschusst.

Die Emschergenossenschaft hat einen weiteren Plan vorgestellt, um dem Klima zu helfen. Mit einem neuen Förderprogramm als Teil der Zukunftsinitiative „Klima.Werk“ sollen dafür Dächer ins Visier genommen und grüner gestaltet werden. Das gilt auch für Bochumer Immobilien.

Emschergenossenschaft spricht auch Bochumer Eigentümer an

Mehr als 10.000 Dächer möchte die Emschergenossenschaft mit dem Förderprogramm in der Emscher-Region begrünen. Auch in Bochum sind Hauseigentümer angesprochen, deren Immobilie im Einzugsgebiet des Wasserwirtschaftsverbandes liegt. Förderberechtigte Eigentümer können sich 50 Euro Förderung pro Quadratmeter begrünter Dachfläche sichern. Laut Stadt Bochum müssen sie dafür digital einen Antrag stellen.

Ziel des Förderprogramms ist es, Regenwasser klimafreundlicher zu nutzen. Regenwasser soll so in den Gründächern gespeichert werden und wieder verdunsten. Insgesamt soll so weniger Regenwasser unnötig in der Kanalisation verschwinden. Gefördert werden dafür sowohl Misch- als auch Trennsysteme bei der Abwasserabführung.

Bochum: Dächer, Garagen und Co. sollen begrünt werden

„Solche grünen Oasen auf dem Dach sehen nicht nur schön aus, sondern sie sind gut für Gesundheit, Luft- und Lebensqualität, Artenvielfalt und Stadtklima“, sagte Dr. Frank Dudda, Ratsvorsitzender der Emschergenossenschaft, bei der Vorstellung des Förderprogramms. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern will man „graue“ Garagen, Carports etc. mit Bepflanzungen begrünen.

Alle Informationen zur Förderung und zu den Voraussetzungen finden Interessierte auf www.klima-werk.de/gruendachfoerderung. Über diese Webseite ist auch das digitale Förderportal zur Antragstellung zu erreichen.

