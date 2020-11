Förderschulzentrum in Bochum: Probleme mit Strom und Heizung

Bochum. Im Förderschulzentrum in Bochum sind am Montagmorgen Heizung und Strom ausgefallen. Ursache war ein Brand in einem Verteiler am Wochenende.

Ein kleiner Brand in einem Verteilerkasten in der Sporthalle des LWL-Förderschulzentrums hat am Montagmorgen Auswirkungen auf den Schulbetrieb gehabt. Gegen 7 Uhr hatten Angestellte bemerkt, dass an den Schulen weder Strom, noch die Heizung funktionierten, so heißt es auf Nachfrage vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. J eden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Techniker hatten das Problem gegen 9 Uhr behoben. Der Unterricht konnte nach Angaben des LWL problemlos stattfinden. Busse mit Schülern hatten zunächst gewartet, ob es in den Gebäuden warm genug für einen regulären Schulbetrieb werde.

Zu dem Förderschulzentrum an der Hauptstraße in Langendreer gehören die Schule am Leithenhaus, die Hasselbrink-Schule und die Schule am Haus Langendreer. Insgesamt lernen dort etwa 630 Schüler.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!