Fördermittel bewilligt: Bochum-Werne erhält zweiten Engelweg

Bochum-Werne. Nach dem Erfolg im Vorjahr bekommt Bochum-Werne auch in diesem Advent einen Engelweg. Fördermittel wurden bewilligt – auch für weitere Projekte.

Der Engelweg verzauberte im vergangenen Advent den Park von Bochum-Werne mit den selbst gebauten Engeln verschiedener Institutionen und Vereine. Die Aktion kam im Stadtteil so gut an, dass es in diesem Jahr einen weiteren Engelweg geben wird. In der jüngsten Jurysitzung des Stadtteilfonds der Sozialen Stadt – Werne – Langendreer/Alter Bahnhof (W-LAB) – wurde ein entsprechender Antrag bewilligt und eine Förderung zugesagt – wie für fünf weitere Projekte im Stadterneuerungsgebiet auch.

Bürgerjury macht Geld locker für sechs Bürgerprojekte im Stadtumbaugebiet „W-LAB“

Die Förderung ermöglicht einen zweiten Engelweg im Dezember 2020. Die Mittel werden für das Material der Engelsfiguren benötigt. Des Weiteren kann mit den Fördermitteln die „Krabbelgruppe“ der Spiel- und Kreativ-Oase mit Bodenmatten zum Krabbeln für die Kleinen und Bastelscheren für die älteren Geschwister ausgestattet werden. Auch die Installation einer Bank auf dem Werner Feld durch die Bürgerinitiative Pro Feld wurde von der Jury begrüßt. So können die jüngst hier gepflanzten Obstbäume – ebenfalls ein Projekt im Rahmen des Stadtteilfonds – in Ruhe betrachtet werden.

Im Ludwig-Steil-Haus kann mit der finanziellen Unterstützung die Bestuhlung erneuert werden. Die Nutzung eines zusätzlichen Raumes im Haus und das Alter der vorhandenen Stühle machen die Anschaffung von etwa 100 Stühlen erforderlich. Die Kinder zweier Kitas werden dank der Zusage der Stadtteiljury das „Endstation Kino“ in Langendreer als Kunstort entdecken und mehrere Filme ansehen. Eine Schulung für das Kita-Personal ist ebenfalls Teil des Projekts „Mini-Filmclub“.

Das Figurentheater-Kolleg realisiert das kulturelle Gesamtprojekt „Park-Streifen“ rund um den Volkspark Langendreer . Mit der Förderung durch den Stadtteilfonds kann nun das Teilprojekt „Figurenwall“ finanziert werden. Vorgesehen ist der Skulpturenbau durch Bürgerinnen und Bürger unter Anleitung von Künstlerinnen und Künstlern – die Kunstwerke weisen dann den Weg vom Park zum Kolleg.

Der Stadtteilfonds unterstützt bürgerschaftliche Projekte, die die Stadtteilkultur, das Zusammenleben oder die Vernetzung im Stadtteil beleben oder aufwerten. Über die Verteilung der Gelder entscheidet die Stadtteiljury. Die Antragsfrist zur nächsten Jurysitzung im Oktober ist der 20. August 2020. Das Stadtteilmanagement berät und unterstützt bei der Antragstellung. Kontakt: stadtteilbuero@bo-wlab.de oder Tel. 0234/ 29 70 555. Weiter Info auf www.bo-wlab.de .