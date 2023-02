Die Polizei konnten die beiden Beschuldigten kurz nach dem Einbruch in ein Auto ergreifen.

Polizei Flucht nach Pkw-Aufbruch in Dortmund: Bochumer festgenommen

Bochum/Dortmund. Ein Bochumer (31) und ein Dortmunder sind kurz nach einem Pkw-Aufbruch von der Polizei gefasst worden. Das war wohl nicht ihre einzige Straftat.

Ein 31-jähriger Bochumer und ein 37-jähriger Dortmunder sind wegen eines Pkw-Aufbruchs und weiterer Straftaten festgenommen worden.

Laut Polizei beobachtete am Sonntag (26.) um 22.22 Uhr ein aufmerksamer Anwohner (25) in Dortmund-Mitte zwei Männer, die in das Auto seines Nachbarn einbrachen. Er wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer nach kurzer Flucht fest.

Auch ein gestohlener Arztkoffer wurde bei den Beschuldigten entdeckt

Neben Beute aus dem Pkw hatten die Männer weiteres offensichtliches Diebesgut bei sich, darunter einen Arztkoffer. Dessen Eigentümer konnte später ermittelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer auch in sein Fahrzeug eingebrochen.

