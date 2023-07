Bochum-Langendreer. Weil die Premiere so erfolgreich war, wird in Bochum-Langendreer ein zweites Mal zum Hofflohmarkt eingeladen. Der ganze Stadtteil soll mitmachen.

Aussortieren, Haustür auf und Stand aufbauen: Am Samstag, 9. September, findet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr bereits der zweite Hofflohmarkt in Bochum-Langendreer statt. Im Frühjahr feierte die Stadtteilinitiative „Langendreer hat’s“ mit diesem neuen Veranstaltungsformat eine äußerst erfolgreich Premiere: Mehr als 140 Teilnehmende mit mindestens doppelt so viel Ständen verwandelten den Stadtteil in einen bunten Flohmarkt und animierten zahlreiche Besucher zum Flanieren.

Flohmarkt-Erfolgskonzept lockt erneut in Bochumer Stadtteil

So einfach wie bei diesem Konzept lässt es sich sonst kaum trödeln – kein frühes Aufstehen, keine lange Anfahrt und kein weites Schleppen. Stattdessen saßen die Teilnehmenden teils in fröhlichen Nachbarschaftsrunden rund ums eigene Haus zusammen und brachten Kleidung, Hausrat und ausgediente Lieblingsstücke an neue Besitzer. „Viele Besucher lobten das Miteinander und die guten Gespräche“, weiß Organisator Karsten Höser zu berichten.

Um auf ihre Verkaufsstände aufmerksam zu machen, zeigten sich die Langendreerer kreativ: Kleidung in Bäumen drapiert, Bücherkisten auf der Hausmauer und Luftballons oder bunte Girlanden, die die Eingänge schmückten und Schatzsuchern und Schnäppchenjägern den Weg wiesen.

Neben dem Verkauf stehen aber auch andere Aspekte im Vordergrund, wie Karsten Höser, Vorsitzender von „Langendreer hat’s“, weiß: „Die Leute haben Spaß an der Gemeinschaft und auch das Thema Nachhaltigkeit bekommt einen immer höheren Stellenwert.“ In einer Umfrage, die die Initiatoren im Anschluss durchführten, sprachen sich rund 60 Prozent für eine Neuauflage noch im laufenden Jahr aus.

Noch bis zum 11. August haben alle Trödelwilligen die Möglichkeit, sich per E-Mail an flohmarkt@langendreer-hats.de anzumelden. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro pro Adresse, mit wie vielen Ständen sie jeweils teilnehmen, können die Händler selbst bestimmen. „Die Standorte werden von ,Langendreer hat’s’ auch diesmal wieder in einer Übersichtskarte erfasst, die online einsehbar ist und als Flyer verteilt wird“, sichert Höser zu.

Die Stände dürfen nur auf Privatgrundstücken aufgebaut werden, nicht auf Gehwegen oder anderen öffentlichen Flächen. Zudem sind nur private Trödler erlaubt, keine professionellen Händler.

Weitere Informationen zum Hofflohmarkt und anderen Aktivitäten von „Langendreer hat’s“ gibt es auf www.langendreer-hats.de .

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum