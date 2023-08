Am Samstag, 19. August 2023, bittet die Initiative Bochumer City einmal mehr zum Flohmarkt auf dem Boulevard. Unser Archivbild zeigt den Trödelmarkt im Sommer 2018.

Trödel Flohmarkt Bochum: Boulevard wird am Samstag zur Trödelmeile

Bochum. Ausrangiertes verkaufen oder Schnäppchen entdecken – beides ist Samstag in Bochum möglich. Noch gibt’s Plätze beim Flohmarkt auf dem Boulevard.

Die Initiative Bochumer City (IBO City) macht den Boulevard in der Innenstadt am Samstag, 19. August, zur Trödelmeile: Von 10 bis 18 Uhr sind Bochumerinnen und Bochumer eingeladen, Ausrangiertes und anderes Gebrauchtes beim Flohmarkt zu verkaufen – oder umgekehrt an den Ständen auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Von der Drehscheibe bis zum Hellweg erstrecken sich die Flohmarktstände. Rund 50 Plätze für jeweils drei Meter Stand seien bereits reserviert, erklärt IBO-City-Leiterin Christina Jordan. Aber auch Kurzentschlossene können noch als Verkaufende dabei sein: „Es gibt noch einige wenige Restkarten für Standplätze“, sagt Jordan. Diese sind bei „Juwelier Michael“ (Massenbergstraße 6) erhältlich, drei Meter kosten 18 Euro.

Gut erhaltene Klamotten, ausrangiertes Spielzeug: Beim Flohmarkt auf dem Boulevard können private Verkäuferinnen und Verkäufer das anbieten, was sie zu Hause nicht mehr haben wollen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Flohmarkt auf dem Boulevard Bochum: Tierheim stellt Hunde vor

Mit von der Partie ist am Samstag auch das Tierheim Bochum: Am Kuhhirten hat es seinen Infostand aufgebaut, und um 11.30 Uhr würden einige Hunde vorgestellt, die aktuell ein neues Zuhause suchen, kündigt Christina Jordan an.

Die Prognosen deuten fürs Wochenende bislang hochsommerliches Wetter an, IBO-City-Leiterin Jordan spürt vor allem eines: „große Vorfreude“.

