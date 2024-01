Schnäppchen Flohmarkt auf 600 Quadratmetern: Stadtwerke-Trödel in Bochum

Bochum Kinderkleidung, Sammlerstücke und Co.: Die Stadtwerke Bochum veranstalten ihren jährlichen Schnäppchenmarkt. Alle Infos rund um den Trödel.

Der jährliche Trödelmarkt der Stadtwerke Bochum findet am Samstag, 3. Februar, statt. Seit 2008 organisiert der Energieversorger diese Verkaufsveranstaltung. Um 10 Uhr geht es in der Eingangshalle der Stadtwerke am Ostring 28 los.

In dem 600 Quadratmeter großen Atrium können Besucher an 30 Ständen bis 14 Uhr Kleidung, Sammlerstücke und andere Sachen zum kleinen Preis erwerben. Neuwaren werden nicht verkauft, wie es heißt.

Gemeinnützige Organisationen profitieren

Der Erlös der Standmieten wird laut den Stadtwerken an eine soziale Einrichtung in Bochum gespendet.

