Fliegenkirmes in Bochum-Stiepel: Das ist dieses Jahr geplant

Die Fliegenkirmes in Bochum-Stiepel findet nach zwei Jahren Corona-Pause am kommenden Wochenende zum 1012. Mal statt.

Stiepel. Erstmalig gibt es auf der Fliegenkirmes in Stiepel einen Gottesdienst auf dem Autoscooter. Ein beliebter Programmpunkt hingegen entfällt.

Die traditionsreiche Fliegenkirmes findet nach zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder rund um die Stiepeler Dorfkirche statt. Die Veranstalter planen von Freitag, 23., bis Montag, 26. September, ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt.

Dieses Programm ist für die Fliegenkirmes in Stiepel geplant

Nachdem die Traditionskirmes in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, wird das Gelände auf der Brockhauser- und Nettelbeckstraße am kommenden Wochenende wieder zum Treffpunkt für alle Stiepelerinnen und Stiepeler.

Bis zum Start am Freitag werden zahlreiche Fahrgeschäfte und Stände aufgebaut. Die Besucher können sich auf bekannte Fahrgeschäfte wie den nostalgischen „Love-Express“ freuen. Beim „Kesseltanz“ sitzen die Fahrgäste am Rand des Kessels und werden durch die Fliehkraft nach außen gedrückt. Weitere Kirmesklassiker wie der Autoscooter und der Schießwagen, das Dosenwerfen und das Entenangeln werden ebenfalls nicht fehlen.

Neben den Fahrgeschäften gibt es auch die typische „Kirmeskulinarik“: von Lebkuchenherzen bis Pommes und Currywurst. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Auch die Stiepeler Vereine sind wieder präsent und gestalten die Veranstaltung aktiv mit: Der Knappenverein Schlägel & Eisen ist mit einem Ausschank und einem Imbiss vor Ort. Der Rassegeflügelzuchtverein Phönix Stiepel präsentiert am Samstag erneut seine Kleintierausstellung und auch der Schützenverein Bochum-Stiepel wird vertreten sein. Schützenkönig Andreas Morek betreibt in diesem Jahr gemeinsam mit Claudia Schrecker vom Hufeisen den beliebten Bierstand „Lokomotive“ auf dem Kirmesgelände.

Auch für die kleinen Besucher gibt es wieder viele Attraktionen

Auch für die kleinen Besucher werden zahlreiche Attraktionen geboten. So wie bei der letzten Auflage im Jahr 2019, können Kinder in diesem Jahr wieder in die sogenannten Piratenbälle steigen. Dabei handelt es sich um überdimensionale, durchsichtige Wasserbälle, in denen die Kinder in einem Schwimmbecken über das Wasser laufen können. Darüber hinaus gibt es ein Bungee-Trampolin sowie traditionelle Kinderkarusselle.

Auf der Fliegenkirmes werden viele Attraktionen für Groß und Klein geboten. Im Vordergrund sind die riesigen „Piratenbälle“ zu sehen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Am Samstag, 24. September, um 11 Uhr wird die 1012. Fliegenkirmes offiziell mit dem Fassbieranstich durch den Bezirksbürgermeister Helmut Breitkopf an der „Drachenschänke“ eröffnet. Die Kirmes ist Freitag, Samstag und Montag bis 24 Uhr geöffnet. Am Sonntag schließen die Fahrgeschäfte bereits um 22 Uhr.

Busverkehr wird umgeleitet Aufgrund der Fliegenkirmes kommt es zwischen Dienstag, 20.09., und Dienstag, 27.09., in Bochum-Stiepel zu Straßensperrungen. Betroffen sind davon auch die Busse der Linien 350 und 370 in Fahrtrichtung Stiepeler Dorfkirche. Alternativ zu den Haltestellen Vorm Felde und Stiepeler Dorfkirche wird deswegen die Schulbushaltestelle in der Straße „Vorm Felde“ angefahren.

Der Montag wird wie gewohnt zum Familientag ausgerufen. Am letzten Kirmestag erhalten Eltern und ihre Kinder weitere Vergünstigungen.

Viele Kirmesklassiker, eine neue Idee und ein Wermutstropfen

Zum ersten Mal findet am Kirmessonntag um 11 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Autoscooter statt. Pfarrerin Christine Böhrer empfiehlt den Besuchern, eine Picknickdecke mitzubringen, da die Sitzgelegenheiten in den Autoscootern begrenzt seien. Den genauen Ablauf verrät sie noch nicht, aber schon einmal so viel: Der Gottesdienst wird mit der Musik von Herbert Grönemeyer enden.

Das beliebte Abschlussfeuerwerk am Montagabend entfällt bei der Neuauflage der Fliegenkirmes allerdings „aus Gründen der Nachhaltigkeit“, teilte der Veranstalter Bochum Marketing auf Nachfrage dieser Redaktion mit.

