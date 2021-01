Fahndung Flaschen auf Straße in Bochum gestellt: Auto beschädigt

Bochum Die Polizei Bochum sucht nach Leuten, die Flaschen auf eine Autostraße gestellt haben. Ein Auto wurde beim Überfahren beschädigt.

Nach einem "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr", wie es juristisch heißt,

sucht die Bochumer Polizei Zeugen. Ein Auto war in Bochum beschädigt worden, nachdem

Unbekannte Flaschen auf die Straße gestellt hatten.

Autofahrer blieb trotz Kollision unverletzt

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch, 13. Januar, gegen 1.15 Uhr.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Fürth fuhr auf dem Castroper Hellweg in Richtung

Hiltrop. In Höhe der Haltestelle Nordbad kollidierte er mit den abgestellten

Flaschen. Sein Auto wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, er blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat bittet werktags unter der Telefonnummer 0234/909-5206

um sachdienliche Hinweise.

