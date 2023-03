Flammen schlagen aus Bochumer Wohnung: Bewohner stirbt

Die Bochumer Feuerwehr war mit 57 Kräften an der Wattenscheider Straße im Einsatz.

Bochum. Bei einem Wohnungsbrand in Bochum ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Ein Nachbar verletzte sich beim Rettungsversuch.

Die Feuerwehr Bochum ist am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Wattenscheider Straße gerufen worden. Für einen Hausbewohner kam die Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Als die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr am Brandort ankamen, schlugen die Flammen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers schon aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Über den Notruf habe die Feuerwehr bereits erfahren, dass der Bewohner noch in der Wohnung sei, so der Sprecher. „Die Lage war dramatisch.“ Das Treppenhaus sei komplett verraucht gewesen.

Der Bewohner der Brandwohnung konnte nur noch tot geborgen werden, „er hatte schwerste Verbrennungen“, sagt der Feuerwehrsprecher.

Nachbar erleidet bei Rettungsversuch Verletzungen

Ein Nachbar habe versucht, den Mann zu retten. Er habe dabei mittelschwere Verletzungen davongetragen, die nun in einer Bochumer Klinik behandelt würden. Die weiteren Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben. Sie seien nach der Evakuierung in einem Linienbus betreut worden, ebenso die Bewohner des Nachbarhauses. Einer von ihnen sei leicht verletzt worden. Insgesamt habe es 20 Betroffene gegeben.

Die Feuerwehr war mit 57 Einsatzkräften vor Ort, zudem waren Notärzte und Notfallseelsorger im Einsatz. Die Ursache des Feuers sowie die Schadenshöhe sind noch unklar. (soho, mit dpa)

