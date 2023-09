FitX Bochum-Harpen schließt – Komplettrenovierung geplant

Bochum. Vorübergehend schließt das FitX in Bochum-Harpen. Mitglieder sollen Erneuerungen bekommen. In der Zeit können sie in anderen Studios trainieren.

Mit seinen vier Studios in Bochum kommt der Fitnessstudiobetreiber FitX dort auf rund 50.000 Mitglieder. Für 24 Euro monatlich können diese in allen FitX-Studios an jedem Tag im Jahr trainieren. Das gilt jedoch bald nicht mehr für das Studio in Bochum-Harpen. Denn dieses muss aufgrund von Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten vom 8. Oktober bis zum 25. November schließen.

Studio am Hauptbahnhof wieder geöffnet

Bereits im vergangenen Jahr wurde das FitX in Bochum-Riemke umgebaut. Seit dem 8. Juli 2023 hat das Studio am Bochumer Hauptbahnhof nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder geöffnet. Nun ist das Studio am Harpener Hellweg dran.

Laut FitX werde es „Trainingsgeräte der neusten Generation“ geben, „Farbkonzept, Einrichtung und Möblierung“ würden aufgewertet. Die Beleuchtung und die Designelemente würden erneuert. Außerdem werde die Turnecke vergrößert.

Was machen diejenigen, die weiterhin im FitX trainieren wollen?

Mit den drei anderen Standorten in Bochum (Riemke, Innenstadt und Wattenscheid) gibt es die Möglichkeit, auf eines dieser Fitnessstudios auszuweichen. „Darüber hinaus bieten sich für Mitglieder, die normalerweise in Harpen trainieren, unter anderem auch die Standorte in Dortmund-Kley oder Witten an“, so das Unternehmen.

Wer nicht auf ein anderes Studio ausweichen möchte, hat die Möglichkeit eine Ruhezeit von sechs Wochen zu nehmen. Er zahlt in dieser Zeit keinen Beitrag.

Und die Mitarbeiter?

Die Beschäftigten werden während der Renovierung auf andere Studios verteilt oder nehmen sich Urlaub. „Eine Woche vor der offiziellen Wiedereröffnung startet das Team dann wieder im umgebauten Studio“, so FitX.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum