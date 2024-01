Fit ins neue Jahr? „Die ersten 30 Tage sind entscheidend“

Bochum Viele Bochumer wollen zu Neujahr sportlich durchstarten. Drei Fitnessstudio-Betreiber erzählen, wie es mit den guten Vorsätzen 2024 klappt.

Pünktlich zu Jahresbeginn strömen viele mit guten Vorsätzen ins Fitnessstudio. „Man kann die Uhr danach stellen“, sagt Jessica Cichy, Leiterin der beiden Mcfit-Studios in Grumme und der Innenstadt. Zwar sind die Geräte in letzterem um 8.30 Uhr morgens noch sparsam besetzt. Dennoch spricht Cichy von vielen Neukunden zum 1. Januar. Wer Ende des Jahres noch da sein wird, vermag keiner zu sagen. Cichy tippt erfahrungsgemäß jedoch auf lediglich fünfzig Prozent der Neulinge. Die anderen fünfzig halten in etwa bis Mitte Februar durch.

„Einige Neukunden setzen sich zu schnell zu große Ziele und werden entmutigt, wenn diese nicht nach zwei, drei Wochen eintreten“, so die Studioleiterin. Bis sich tatsächlich merkliche Veränderungen zeigen, dauere es jedoch zwei bis drei Monate. Cichy rät daher dazu, gesunde und realistische Etappenzielen zu setzen, deren Erfolg sich schneller einstellt.

Gerade für Neulinge im Fitness-Bereich sei es zudem wichtig, nicht Social Media Trends hinterherzujagen, sondern einem individuellen Fitnessplan zu folgen, der auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Auch empfiehlt die Leiterin, nicht nur körperliche Veränderungen zum Ziel des Trainings zu machen. Die Aussicht auf bessere Gesundheit könne beispielsweise viel nachhaltiger motivieren. „Jeder ist in der Lage, eine halbe Stunde am Tag Sport zu machen“, resümiert Cichy. Einzig der Wille zähle.

Neujahrsvorsätze: Auch für langjährige Fitnessstudio-Besucher relevant

Wissam Ibrahim ist seit acht Jahren beim Mcfit angemeldet und auch er versucht, jeden Tag Sport zu machen. „Manchmal kommt etwas dazwischen“, gesteht der 50-Jährige. Nun möchte auch er den Jahreswechsel für neuen Aufwind nutzen. „Ich will abnehmen und gesund bleiben. Das neue Jahr motiviert mich, dranzubleiben“, so Ibrahim. Auch für einige andere alteingesessene Mcfit-Besucher spielen Neujahrsvorsätze eine Rolle. Sie nutzen sie, um neuen Antrieb zu schöpfen. Die Ziele der Besucher des Mcfit reichen von einer positiven Einstellung zum Sport über Kontinuität bis hin zu einem konkreten Gewicht, das sie erreichen wollen.

Obwohl er schon seit acht Jahren dabei ist, motiviert sich auch Wissam Ibrahim mit guten Vorsätzen. Foto: André Hirtz / Funke Foto Services

Spaß als Schlüssel zum sportlichen Erfolg

Anette Dureck führt die Oase in Bochum-Harpen unter dem Motto: „Nur wer mit Spaß dabei ist, bleibt langfristig dran.“ Besucher können sich im Studio neben den klassischen Geräten und Kursen auch auf ein Diagnostikprogramm sowie einen Pool freuen. Laut Dureck melden sich zu Neujahr nicht mehr Neukunden an als sonst, wohl auch weil das Studio auf vergünstigte Neujahrsangebote verzichte. Stattdessen sei es das Jahr über gleichbleibend besucht.

Nur wer mit Spaß dabei ist, bleibt langfristig dran. Anette Dureck, Geschäftsführerin der Oase

Dureck glaubt, das Erfolgsrezept für dieses Durchhaltevermögen ihrer Kunden zu kennen. Sie blieben dran, weil sie Sport gefunden haben, der ihnen Freude macht und ihnen liegt. Zusätzlich seien sie gut angeleitet. Von einem Wandel von 0 auf 100 - wie zu Neujahr so häufig der Fall - rät Dureck ab. Denn dann entpuppe sich der Sport schnell als lästige Verpflichtung, die Zeit frisst. Stattdessen gehe es um einen Prozess, Neulinge im Fitness müssten sich erst an den Sport und die Belastung gewöhnen. So könne man den Spaß am Sport erhalten.

Der Blick auf die Waage: Höheres Gewicht kann für Erfolg sprechen

Auch Geschäftsführer Jens Rumpf erfreut sich in der Körperwerkstatt nahe dem Hauptbahnhof laut eigener Aussage einer beständigen Besucherschaft das Jahr über. Gesundheitliche Beschwerden orientieren sich schließlich selten nach dem Jahreswechsel - und in der Körperwerkstatt dreht sich alles um Fitness mit dem Fokus auf Reha und Prävention.

Mit Testsystemen, die eine Analyse der Körperzusammensetzung ermöglichen und Flexibilität sowie Cardio untersuchen, könne das Studio seine Besucher auf ihrer gesundheitsorientierten Fitness-Reise unterstützen. Hier sieht Rumpf einen entscheidenden Motivator für viele Mitglieder: „Die Tests offenbaren schon nach wenigen Wochen erste Benefits, die der Sport bringt.“

Während die Zahlen auf der Waage in die Höhe schnellen, zeigen die besagten Tests: Das ist Muskelmasse. Rumpf empfiehlt generell, sich nicht vom Neujahrsvorsatz abbringen zu lassen, nur weil das Gewicht steigt. Denn das sei normal und spreche eher für Fort- als Rückschritt.

Darüber hinaus ist Rumpf der Ansicht, dass man mit Vorsätzen an jedem Tag im Jahr beginnen sollte. „Wann immer man sich etwas Gutes vornimmt, sollte man es direkt umsetzen, nicht erst am 1. Januar des kommenden Jahres“, so der Geschäftsführer. Mit Disziplin, Freude und Ausdauer sollte es dann schon klappen. Laut Rumpf besonders wichtig: der erste Monat. „Die ersten dreißig Tage sind entscheidend. Wenn die erstmal geschafft sind, ist schon viel erreicht.“

