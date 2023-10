VfL Bochum Finde den Fehler: Was VfL-Fans an dieser Werbung stört

Bochum. Ausgerechnet ein Schalke-Fan lästert über eine Werbetafel der Sparkasse Bochum. Es geht um ein Foto des VfL. Finde den Fehler!

Die Sparkasse zählt zu den größten Förderern des Sports in Bochum. Bei ihrer Werbung hat das Geldinstitut nun aber ein Eigentor geschossen: Ein abgebildeter Fußballer spielt schon längst nicht mehr im VfL-Trikot.

„Weil’s um mehr als Geld geht“, prangt auf einer großflächigen Werbetafel auf dem Harpener Hellweg. Mit einem Leichtathleten des TV Wattenscheid 01, einem Basketballer der Sparkassen-Stars und einem Kicker des VfL Bochum rühmt sich die Sparkasse als Geldgeber des Spitzensportes in unserer Stadt.

Werbetafel: Sparkasse kündigt baldige Erneuerung an

Das VfL-Foto rechts lässt staunen. Abgebildet ist ein Spieler mit der Rückennummer 10, auf dem Trikot klar erkennbar als Sebastian Polter. Dumm nur: Der Mittelstürmer wechselte zur Saison 2022/23, also vor mehr als einem Jahr, zum Revier-Rivalen FC Schalke 04.

„Habt ihr es schön nötig, in Bochum mit uns Königsblauen zu werben?“, lästert S04-Fan Wolfgang Tresch, der die WAZ auf den Fauxpas der Sparkasse hinweist. Das Geldinstitut reagiert. „Die Erneuerung der Werbetafel ist aktuell in Planung und wird zeitnah umgesetzt“, kündigt ein Sprecher auf WAZ-Anfrage an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum