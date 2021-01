Feuerwehreinsatz: Wohnung in Bochum nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr Bochum musste am Freitagabend (29. Januar) zum Brand einer Wohnung ausrücken.

Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ist es am Freitagabend (29. Januar) in Bochum zu einem Wohnungsbrand gekommen. Um 21.39 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, ein Knall und Brandgeruch wurden gemeldet, teilt diese mit. Als der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache an der Einsatzstelle eintraf, drang Rauch aus der Brandwohnung.

Die Bewohner des Hauses hatten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Brand konnte durch zwei Trupps unter Atemschutz schnell mit zwei Strahlrohren abgelöscht werden. Somit konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurden die Brandwohnung und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit, so die Feuerwehr weiter. Durch die Stadtwerke wurde die Gas- und Stromversorgung zur Wohnung abgeschaltet. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar, die übrigen Hausbewohner konnten allerdings nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Um 23.30 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Nord und Brandwacht der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

