Feuerwehreinsatz nach Rohrbruch im St.-Josef-Hospital Bochum

Im St.-Josef-Hospital Bochum ist es am Samstagnachmittag (30. Januar) zum Einsatz der Feuerwehr gekommen. Grund dafür war ein Rohrbruch. Der Klinikbetrieb war nicht in Gefahr.

Bochum Im St.-Josef-Hospital Bochum ist es am Samstagnachmittag (30. Januar) zum Einsatz der Feuerwehr gekommen. Grund dafür war ein Rohrbruch.

Im St.-Josef-Hospital in Bochum ist es am Samstagnachmittag (30. Januar) zu einem Rohrbruch gekommen. Die Feuerwehr stellte eine massive Ausbreitung einer Flüssigkeit im Bereich des Zentrallabors über zwei Geschosse mit jeweils etwa 300 bis 400 Quadratmetern fest. Zum Teil stand die Flüssigkeit mehrere Zentimeter hoch in Räumen und Fluren.

Rohrbuch im St.-Josef-Hospital in Bochum: Keine Gefahr für Klinikbetrieb

Die Ursache für den Flüssigkeitsaustritt war ein defektes Leitungsrohr. Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass es sich bei der Flüssigkeit um ein Kältemittel handelte. Mit Atemschutzfiltern ausgestattet begannen 20 Einsatzkräfte das Kältemittel mit Spezialsaugern aufzunehmen. Es wurde durch eine Spezialfirma entsorgt. Verletzt wurde niemand. Der Klinikbetrieb war nicht gefährdet.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.

Kennen Sie schon den Instragram-Account der WAZ Bochum?