Feuerwehreinsatz im Hannibal-Center Bochum: Rauchentwicklung

Im Hannibal-Center in Bochum ist es am Dienstagnachmittag zu einer Rauchentwicklung in einem Geschäft bekommen. Ursache war ausgetretenes Maschinenöl bei einer Kühlanlage im Lagerbereich, das teilt die Feuerwehr mit.

Ab 16 Uhr waren ca. 45 Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Nachdem die Feuerwehr die Ursache für den Qualm festgestellt hatte, begann sie damit, den betroffenen Bereich zu entrauchen.

Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr wies während des Einsatzes darauf hin: „Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.“

