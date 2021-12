Feuerwehr wegen Gastherme in Mehrfamilienhaus im Einsatz

Die Feuerwehr Bochum war in Hamme wegen einer Verpuffung in einer Gastherme im Einsatz.

Bochum. Die Feuerwehr Bochum ist wegen einer Verpuffung in einer Gastherme in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz gewesen. Verletzt wurde niemand.

Wegen einer Verpuffung in einer Gastherme ist die Feuerwehr Bochum am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in Hamme im Einsatz gewesen. Wie die Feuerwehr mitteilt wurden die Einsatzkräfte um 19.41 Uhr wegen der Verpuffung in der Straße „Am Frohen Blick“ alarmiert.

Der Gas-Haupthahn wurde „abgeschiebert“, die Feuerwehrleute kontrollierten unter Atemschutz das Gebäude. In der betroffenen Wohnung fanden sie eine deformierte Gastherme. Ein Feuer wurde nicht entdeckt. Die Feuerwehr lüftete die Räume und übergab die Einsatzstelle den Stadtwerken, die sich um weitere Messungen kümmerte. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz dauerte bis 20.30 Uhr.

