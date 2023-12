Bochum Ein brennender Adventskranz, ein schwerer Verkehrsunfall und weitere Einsätze. Die Feuerwehr Bochum hat an Heiligabend viel zu tun.

Ein brennender Adventskranz in einer Wohnung an der Hattinger Straße, ein tragischer Verkehrsunfall auf der A 44, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde, und zahlreiche weitere Einsätze haben der Feuerwehr Bochum für einen arbeitsreichen Heiligabend beschert.

Feuerwehr Bochum 128 Mal in der Heiligabend-Schicht ausrücken

Insgesamt verzeichnete die Leitstelle der Feuerwehr in der Heiligabend-Schicht zwischen 7 Uhr am 24. Dezember und 7 Uhr am Tag darauf 128 Einsätze, davon 110 im Rettungsdienst, 16 Technische Hilfeleistungen und zwei Brandeinsätze.

Um 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Innenstadtwache und der Feuerwache Wattenscheid zu einem Wohnungsbrand an der Hattinger Straße in Weitmar alarmiert. In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ein Adventskranz Feuer gefangen. Personen befanden sich nicht mehr in der Wohnung. Die Feuerwehr konnte den „Entstehungsbrand“, wie es heißt, schnell löschen. Der Einsatz dauerte 45 Minuten. Nachdem die Wohnung mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit war, konnten die Einsatzkräfte nach 45 Minuten wieder zu ihren Feuerwachen zurückkehren.

Regen und Wind sorgen für elf Einsätze der Feuerwehr

Elfmal rückte die Feuerwehr wegen unwetterbedingter Einsätze aus. Nicht an der Ruhr, wo sich die Lage weiter stabilisiert hat und der Pegelstand am späten Vormittag des Ersten Weihnachtstags sogar leicht auf 5,94 Meter gesunken ist, sondern wegen umgefallener Bäume und verstopfter Gullys. „Die Böden sind nach dem langen Regen gesättigt, da kann das Wasser an vielen Stellen nicht mehr ablaufen“, sagt ein Feuerwehrsprecher. Auch der starke Wind habe einige Einsätze verursacht. Das Fazit: „Eine normale Heiligabend-Schicht“, so der Sprecher.

