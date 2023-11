Küchenbrand in Bochum: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Bochum-Altenbochum. Dichter Rauch quoll am Samstagvormittag aus einer Erdgeschosswohnung in der Wasserstraße in Bochum. Eine Frau wurde verletzt.

Bei einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wasserstraße 72 in Bochum wurde am Samstag laut Feuerwehr eine Person verletzt.

Feuerwehr Bochum war schnell in der Wasserstraße

Um 11.04 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, der den Brand meldete. Als der zuständige Löschzug der Haupt-Feuer- und Rettungswache eintraf, drang dichter Rauch aus der Brandwohnung, die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt diese Wohnung bereits alle verlassen und sich in Sicherheit gebracht, so die Feuerwehr. Auch die anderen Hausbewohner hätten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Eine Bewohnerin erlitt laut Feuerwehr eine Brandverletzung, sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Brand in Bochum wurde zügig gelöscht

Der Brand wurde durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem Strahlrohr und einem Speziallöscher abgelöscht. Eine Ausbreitung konnte so verhindert werden. Zum Lokalisieren und Ablöschen der Brandnester setzten die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera ein. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurden die Brandwohnung und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Die Stadtwerke schaltete die Gasversorgung zur Wohnung ab.

Um 12 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Altenbochum und Eppendorf-Höntrop der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde.

