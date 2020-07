Die Feuerwehr war mit 20 Kräften in der Schlägelstraße in Bochum im Einsatz.

Brandeinsatz Feuerwehr löscht Küchenbrand in Bochum: Säugling im Hospital

Bochum. Die Feuerwehr hat am Donnerstag einen Küchenbrand in Bochum gelöscht. Eine Familie mit einem Säugling kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Nach einem Küchenbrand am Donnerstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Bochum ist eine Familie mit einem Säugling vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut Feuerwehr wurde um 12.04 Uhr Alarm in der Schlägelstraße in Wiemelhausen geschlagen, nachdem ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte. 20 Einsatzkräfte eilten dorthin. Bei ihrer Ankunft befand sich niemand mehr in der betroffenen Wohnung.

Bewohner flüchteten durch verrauchten Treppenraum ins Freie

Dank schneller Brandbekämpfung blieb das Feuer auf die Küchenzeile beschränkt. Die drei Wohnungsinhaber, darunter ein Kind im Säuglingsalter, sowie eine Nachbarin, die durch den leicht verrauchten Treppenraum ins Freie flüchteten, wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Familie kam zu weiteren Untersuchungen in Bochumer Kliniken.

Nach dem Löschen konnten die Nachbarin sowie die anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen.