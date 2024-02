Auch eine Drehleiter setzte die Feuerwehr beim Kellerbrand in Bochum-Wattenscheid ein.

Feuer Feuerwehr löscht Kellerbrand in Bochum: Zwei Verletzte

Bochum In einem kleinen Mehrfamilienhaus in Wattenscheid hat Unrat gebrannt. Das Gebäude ist vorläufig unbewohnbar. Eine Straße wurde gesperrt.

Nach einem Kellerbrand am Samstagabend (17.) in Bochum-Wattenscheid sind zwei Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage berichtet, bekam sie gegen 18.25 Uhr die Nachricht von einem Zimmerbrand in einem kleinen Mehrfamilienreihenhaus an der Kirchstraße in Günnigfeld. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte aber kein Zimmer, sondern Unrat im Keller. Die Einsatzkräfte retteten die Bewohner (auch eine Drehleiter wurde eingesetzt) und löschten das Feuer mit einem C-Rohr unter Atemschutz.

Stadtwerke Bochum stellten den Strom ab

Das Gebäude, das zweieinhalb Geschosse hat, ist vorläufig unbewohnbar – wegen Schäden durch Rauch im Treppenhaus und weil die Stadtwerke den Strom abgestellt haben.

Die Kirchstraße war wegen des Einsatzes auf einem Abschnitt für den Verkehr gesperrt. Gegen 20 Uhr liefen nur noch organisatorische Arbeiten, so dass mit einer Freigabe der Straße im Laufe des Abends zu rechnen ist.

Die Polizei ermittelt die Brandursache.

