Rauchentwicklung Feuerwehr löscht Dahlstuhlbrand in Bochum – niemand verletzt

Bochum. In einem Wohnhaus in Bochum-Laer hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Feuerwehr löschte alles. Der Brand entstand im Dachfirst.

Die Feuerwehr hat am Sonntagabend einen Dachstuhlbrand am Werner Hellweg in Bochum-Laer gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Der Alarm kam gegen 19.50 Uhr bei der Leitstelle an. Als die ersten Kräfte vor Ort erschienen, wurde eine leichte Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung und im Bereich des Dachfirstes festgestellt. Alle Bewohner hatte das Gebäude selbstständig verlassen, so die Feuerwehr.

30 Kräfte der Bochumer Feuerwehr waren im Einsatz

Zwei Trupps mit einem Strahlrohr kämpften über den Treppenraum gegen den Brand an. Weitere Kräfte schoben über eine Drehleiter von außen Dachpfannen zur Seite, um den Hitzestau im Dach abführen zu können.

Die Brandstelle im Spitzboden wurde schnell abgelöscht, danach das gesamte Dach mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester überprüft. Gegen 21.45 Uhr war der Einsatz beendet. 30 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Zur Brandursache wurde noch nichts bekannt.

