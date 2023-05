Feuerwehr löscht brennenden Papiercontainer in Wattenscheid

Bochum-Wattenscheid. Schnell gelöscht werden konnte ein brennender Papiercontainer in Wattenscheid. Das Übergreifen auf ein Mehrfamilienhaus konnte verhindert werden.

Zu einem Einsatz musste die Feuerwehr am Donnerstagabend (4. Mai) in Wattenscheid ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde sie gegen 21.42 Uhr informiert. Ein an der Ecke Eintrachtstraße/Steeler Straße in Wattenscheid stehender Papiercontainer stand in Flammen.

Eintrachtstraße kurzfristig gesperrt

Durch die schnelle Reaktion der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das in unmittelbarer Nähe stehende Mehrfamilienhaus verhindert werden. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Zufahrt zur Eintrachtstraße mit einem Streifenwagen ab. Gegen 22.15 Uhr war der Einsatz beendet. Die Brandursache steht noch nicht fest.

