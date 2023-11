Feuerwehr-Einsatz in Bochum - Dachstuhl brennt komplett aus

Bochum-Wattenscheid. Bochumer Straße: Beim Eintreffen der Feuerwehr steht der Dachstuhl schon im Vollbrand. Der Bewohner der Wohnung kommt in ein Krankenhaus.

Löscheinsatz für die Feuerwehr in Bochum. Als die Einsatzkräfte am Mittwochabend gegen 19 Uhr an der Bochumer Straße in Wattenscheid eintrafen, stand der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses schon in lichterlohen Flammen. Erschwerend für die Feuerwehr: Vor Beginn der Löscharbeiten musste zunächst die Oberleitung der vor dem Haus verlaufenden Straßenbahn stromlos geschaltet werden.

Mit zwei Drehleitern bekämpfte die Feuerwehr die Flammen zunächst von außen. Nach circa einer Stunde war der Brand weitestgehend unter Kontrolle. Bei den Nachlöscharbeiten mussten aber noch Trupps in den Dachstuhl, um restliche Glutnester zu bekämpfen.

Bewohner der Brandwohnung kommt ins Krankenhaus

Der Bewohner der Brandwohnung ist nach Angaben eines Feuerwehrsprechers erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Vermutlich ist er aber nicht ernsthaft verletzt. Die übrigen Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes entweder nicht zu Hause oder hatten sich rechtzeitig ins Freie bringen können.

Der Dachstuhl ist nach Angaben des Sprechers stark einsturzgefährdet, die Wohnung ist im Prinzip nicht mehr vorhanden. Für das Haus soll ersten Erkenntnissen nach aber keine Einsturzgefahr bestehen. (red)

