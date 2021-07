Feuerwehr Bochum verhindert größeren Brand am Berufskolleg

Gerade noch rechtzeitig hat die Feuerwehr am Sonntag ein Feuer am Alice-Salomon-Berufskolleg gelöscht.

Bochum. Wohl Schlimmeres hat die Feuerwehr Bochum am Sonntag an der Außenstelle des Alice-Salomon-Kollegs verhindert. Das Gebäude drohte Feuer zu fangen.

Die Feuerwehr Bochum hat am Sonntagabend einen größeren Gebäudebrand am Alice-Salomon Berufskolleg verhindert. Gegen kurz nach 20 Uhr sei die Leitstelle darüber informiert worden, dass es am Standort an der Von-der-Recke-Straße ein Feuer gebe, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte bereits zwei vollständig abgebrannte Mülltonnen neben dem Haupteingang vor. Auch die Fassade sei beschädigt gewesen. Die Feuerwehr konnte das Feuer in wenigen Minuten löschen und hatte die Situation unter Kontrolle.

Polizei Bochum ermittelt die Brandursache

Das Gebäude sei anschließend von innen kontrolliert worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden keine Brandschäden in der Schule festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

