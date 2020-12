Über eine Drehleiter erreichte eine Bochumer Feuerwehrkraft die Katze im Baum und brachte sie in Sicherheit.

Tierrettung Feuerwehr Bochum rettet Katze aus Baum in fünf Metern Höhe

Bochum Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr Bochum eine hilflose Katze aus einer Baumkrone gerettet. Sie war fünf Meter hoch geklettert.

Die Feuerwehr Bochum hat am 1. Weihnachtsfeiertag eine Katze aus einer Baumkrone gerettet.

Der Einsatz ereignete sich kurz vor 13 Uhr an der Lessingstraße/Ecke Herderallee im Dichterviertel in Stadtparknähe. Das Tier war laut Feuerwehr fünf Meter hoch geklettert und kam offenbar nicht mehr selbstständig zurück in Sicherheit.

Feuerwehr Bochum übergab das Tier nach der Rettung der Besitzerin

Die Feuerwehr erschien mit einer Drehleiter und holte die rund vier Kilo schwere Katze mit geübten Griffen aus ihrer gefährlichen Notlage. Anschließend wurde sie der Besitzerin übergeben. Allerdings soll das Tier dann erneut weggelaufen sein.

