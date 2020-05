Feuerwehr Bochum-Nord hat nun endlich eine feste Bleibe

Bochum-Nord. Das neue Gerätehaus der Löscheinheit Bochum-Nord in Gerthe ist endlich fertig. Bisher war die Feuerwehr lediglich in Provisorien untergebracht.

Die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr Bochum hat endlich ein eigenes Gerätehaus. Da wegen der Corona-Krise eine große Einweihungsparty ausfallen musste, wurde das Gebäude an der Lothringer Allee in Bochum-Gerthe nun in kleiner Runde an die Blauröcke übergeben.

Feuerwehr im Bochumer Norden freut sich über ihr eigenes Gerätehaus

Das 2,9 Millionen Euro teure Gerätehaus war kurz zuvor, 18 Monate nach der Grundsteinlegung, fertiggestellt worden. Untergebracht sind hier die Löscheinheit Nord und auch die Jugendfeuerwehrgruppe. Der knapp 4200 Quadratmeter große Neubau bietet nicht nur Platz für drei Fahrzeuge, sondern weist auch moderne Unterrichts-, Sozial- und Schulungsräume auf.

Für die 30 aktiven Feuerwehrmänner und -frauen sowie die 22 Kinder und Jugendlichen geht damit ein langes Warten auf ein eigenes Heim zu Ende. Bislang war die Löscheinheit Nord, die als jüngste Freiwillige Feuerwehr Bochums erst 2007 gegründet wurde, lediglich in Übergangsunterkünften untergebracht. Zunächst für zehn Jahre in Räumen des technischen Hilfswerks am Harpener Feld, anschließend in einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft nur wenige hundert Meter weiter.

Mit dem neuen Gerätehaus in Gerthe ist die Löscheinheit nun endgültig im Bochumer Norden angekommen, um noch besser für die Sicherheit der Bürger sorgen zu können.

