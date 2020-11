Feuerwehr Bochum löscht vier Kleinbrände in der Innenstadt

Bochum. Innerhalb von vier Stunden hat es in der Innenstadt von Bochum viermal gebrannt. Die Polizei ermittelt.

In der Innenstadt hat es in der Nacht zum Dienstag (17.) viermal gebrannt. Zunächst wurde die Feuerwehr am Montag um 20.51 Uhr zu einem brennenden Holzstapel in einer Baugrube in der ABC-Straße gerufen. Der Zugang für die Einsatzkräfte in die Baugrube war durch die Baustellensituation erschwert. Das Feuer konnte jedoch zügig gelöscht werden.

Gelöscht wurden die Brände von der Freiwilligen Feuerwehr Bochum

Danach gab es laut Feuerwehr bis 1 Uhr drei weitere Kleinbrände. In der Kortumstraße und der Pariser Straße brannte jeweils ein Müllbehälter. In der Straße Hermannshöhe brach Feuer in einem Papiercontainer aus.

Die Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr löschte die Kleinbrände jeweils unverzüglich.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Weitere Neuigkeiten aus Bochum stehen im WAZ-Newsletter.