Feuerwehr Bochum löscht drei Kleinbrände kurz hintereinander

In allen drei Fälle in Bochum wurden die Brände schnell von der Feuerwehr Bochum gelöscht.

Bochum. Binnen drei Stunden hat die Feuerwehr Bochum drei Kleinbrände gelöscht. In allen Fällen konnten die Einsatzkräfte alles schnell löschen.

Die Feuerwehr Bochum hat am Dienstag zwischen 11 und 14 Uhr drei Kleinbrände in Gebäuden gelöscht.

Um 11.02 Uhr wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Blumenstraße gemeldet. „Schnell war klar, dass es sich hierbei um Essensreste auf dem Herd handelte“, so die Feuerwehr. Menschen wurden nicht verletzt. Die Wohnung wurde belüftet.

Mieterin der Brandwohnung in Bochum wurde wegen Rauchgasverdacht untersucht

Um 11.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss am Castroper Hellweg gerufen. Dort entzündete sich vermutlich durch eine technische Störung ein elektrischer Wasserkocher in der Küche einer Wohnung. Die Flammen schlugen auf die Dunstabzugshaube über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell mit Kleinlöschgeräten im Griff. Die Mieterin wurde wegen Rauchgas untersucht, verblieb jedoch auf eigenen Wunsch in ihrer Wohnung.

Um 13.30 Uhr kam Alarm wegen einer Rauchentwicklung in einem Keller in der Marktstraße in Wattenscheid. Eine defekte Neonröhrenlampe hatte den Brand ausgelöst. Die Feuerwehr löschte alles. Verletzt wurden keiner.