Brand Feuerwehr Bochum löscht brennenden Unrat an Industriegebäude

Bochum. Die Feuerwehr hat brennenden Unrat an einem Industriegebäude in Bochum gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Bochum hat am Freitag um 12.30 Uhr brennenden Unrat an einem verlassenen Industriegebäude im Bereich der Industriestraße gelöscht. Mehrere Anrufer hatten die Wache alarmiert.

Feuerwehr Bochum vermuteten einen Menschen in dem Gebäude

Das Feuer konnte mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das verlassene Gebäude kontrolliert, da in dem Gebäude noch ein Mensch, der dort Zuflucht gesucht hatte, vermutet wurde, so die Feuerwehr. Die Person wurde aber nicht angetroffen, so dass niemand bei dem Einsatz verletzt wurde.

14 Kräfte waren an dem Einsatz beteiligt. Zur Brandursache wurde nichts bekannt.

