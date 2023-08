Feuerwehr Bochum im Dauereinsatz: Brände, Gasgeruch, Rettung

Am frühen Samstagnachmittag wurde ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Castroper Straße in Bochum gemeldet. Danach gab es viele weitere Einsätze.

Die Feuerwehr Bochum hatte am Samstag (28.) ungewöhnlich viele Einsätze.

Nach dem Brand in einem Wohnhaus an der Castroper Straße am frühen Nachmittag (dort brannte ein Spielzeugfahrrad im Treppenraum) wurden die Rettungskräfte um 16.12 Uhr nach Stiepel gerufen. Dort hatten Bewohner Gasgeruch in ihrem Haus festgestellt. Der Gebäude wurde aufwendig gelüftet. Nähere Umstände wurden bisher nicht bekannt.

Um 16.31 Uhr schlug laut Feuerwehr ein Brandmelder in einem Pflegeheim in Weitmar an. Es kam aber nicht zu einem Brand.

Dachstuhlbrand in Bochum-Werne

Um 17.02 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Bochum-Werne zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Dort war aus unbekannten Gründen ein Baum in Brand geraten. Aus der Baumkrone griff das Feuer auf ein angrenzendes Hausdach über. „Durch einen schnellen und massiven Löschangriff konnte der Dachstuhlbrand auf den Entstehungsraum begrenzt werden“, teilt die Feuerwehr mit. Es wurden zwei C-Rohre und das Wenderohr der Drehleiter eingesetzt.

Um 18.40 Uhr wurde ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wattenscheid gemeldet. Der Keller wurde mit zwei C-Rohren gelöscht. Eine Bewohnerin wurde, nachdem sie durch den verrauchten Treppenraum ins Freie geflüchtet ist, vorsorglich ins Krankenhaus transportiert. Ein Hund wurde aus einer Wohnung gerettet und unverletzt der Besitzerin übergeben.

Mehr als 100 Rettungseinsätze

Bis zum Ende dieses Einsatzes gab es auch mehr als 100 Rettungsdiensteinsätze. „An diesem Tag waren alle Wachen der Berufsfeuerwehr sowie zahlreiche Kameraden der Freiwilligen Löschzüge, immer unterstützt durch den Rettungsdienst, im Einsatz, so die Feuerwehr.

