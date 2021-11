Feuerwehr Bochum holt 200-Liter-Fass mit Öl aus der Ruhr

Am Ruhrufer bei Bochum-Stiepel wurde ein Fass mit Hydrauliköl angespült.

Bochum. Am Ruhrufer in Bochum-Stiepel ist ein 200-Liter-Fass mit Hydrauliköl angespült worden. Eventuell wurde es durch das Hochwasser angespült.

Ein großes Ölfass unbekannter Herkunft ist am frühen Sonntagnachmittag in der Ruhr in Bochum-Stiepel entdeckt worden.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten Zeugen das Fass in Höhe der Alten Fähre entdeckt und den Notruf 112 angerufen. Das Fass hat 200 Liter Fassungsvolumen und war teilweise mit Hydrauliköl gefüllt. Es lag in der Uferböschung.

Die Feuerwehr holte es aus dem Wasser und brachte es auf die Wache. Am Montag soll es zum USB gebracht werden. Ausgelaufen ist nichts, das Fass war dicht.

Polizei Bochum klärt jetzt die Herkunft des Fasses

Woher es stammt, ist rätselhaft. Die Feuerwehr vermutet, dass es aufgrund seines Wertes nicht einfach weggeworfen worden ist, sondern aufgrund der Hochwasser-Katastrophe im vergangenen Juli von irgendwoher angespült worden sein könnte.

Auch die Polizei war vor Ort. Auf dem Fass befanden sich zahlreiche Aufkleber. Möglicherweise lässt sich darüber die Herkunft des Fasses klären.

