Feuer und Flamme: Neue Staffel ist ab Januar zu sehen

Bochum. Die neue Staffel der Serie „Feuer und Flamme“ läuft ab Januar im WDR. Ein Fernsehteam hatte die Bochumer Feuerwehr bei ihren Einsätzen begleitet.

Die neue Staffel der WDR-Doku-Serie Feuer & Flamme ist ab dem 9. Januar um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen zu sehen. Bereits eine Woche vorher, am 2. Januar, sind die Folgen in der ARD-Mediathek verfügbar. In der Serie hat erneut ein Fernsehteam die Einsätze der Feuerwehr Bochum begleitet.

Von Anfang Mai bis Ende Juni dieses Jahres seien die Dreharbeiten gewesen – insgesamt 50 Tage am Stück über 24 Stunden. Thematisiert werden etwa ein Straßenrennen, zwei vermisste Kinder in Bochumer Katakomben, ein brennender Dachstuhl durch Blitzeinschlag und ein Brand auf einem Werkstattgelände, der nur schwer unter Kontrolle zu bekommen ist.

Durch den Einsatz von bis zu 60 Spezialkameras gleichzeitig – sogenannte Bodycams – sollen die Einsätze besonders nah erlebbar sein. Die sechs neuen Folgen laufen immer montags.

