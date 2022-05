Feuer und Flamme: Dreharbeiten für Staffel sechs beginnen

In Bochum haben die Dreharbeiten für die sechste Staffel der WDR-Serie „Feuer und Flamme“ begonnen. Gedreht wird aktuell in zwei Wachen

Bochum. In Bochum haben die Dreharbeiten für die sechste Staffel der WDR-Serie „Feuer und Flamme“ begonnen. Gedreht wird aktuell in zwei Wachen.

In Bochum haben die Dreharbeiten für die sechste Staffel der WDR-Fernsehserie „Feuer und Flamme“ begonnen. Seit Dienstag, 3. Mai, begleitet das Produktionsteam die Feuerwehr Bochum in der Innenstadt- und der Hauptwache in Werne, um für das Dokutainment-Format neue und spannende Einsätze festzuhalten.

Dreharbeiten für „Feuer und Flamme“ dauern rund 50 Tage an

Bei den rund 50 Tage umfassenden Dreharbeiten zu „Feuer und Flamme“ sind bis zu 60 Kameras gleichzeitig im Einsatz. Darunter sind Bodycams und Helmkameras, die speziell für die TV-Reihe entwickelt wurden, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer die Einsätze der Feuerwehr Bochum aus der Perspektive der Einsatzkräfte miterleben können.

„Feuer Flamme“ zeigt auf diese Weise realistische Bilder aus dem Berufsalltag der Feuerwehrleute und Rettungskräfte und möchte Respekt für die Arbeit der Lebensretterinnen und Lebensretter wecken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum