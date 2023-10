Feuer und Flamme aus Bochum: Sendetermin steht fest

Im Dezember 2022 ist es auf der A448 zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Dieser Einsatz der Bochumer Feuerwehr wird in der neuen Staffel von „Feuer und Flamme“ gezeigt.

Bochum. Ein letztes Mal wurde für die WDR-Sendung „Feuer und Flamme“ bei der Feuerwehr Bochum gedreht. Ein Trailer zeigt Starttermin und erste Einsätze.

Der Sendetermin der neuen Staffel von „Feuer und Flamme“ aus Bochum steht fest. Ab dem 26. Oktober ist die Doku-Serie in der Mediathek des WDR zu sehen, eine Woche später dann, am 2. November um 20.15 Uhr, im Fernsehen. Es handelt sich um die letzte Folge mit Bochumer Beteiligung.

„In wenigen Tagen ist es wieder so weit! Dann gibt es mit Staffel sieben endlich wieder neue Folgen von Feuer und Flamme für euch“, kündigt die Feuerwehr Bochum in den sozialen Medien an – und liefert mit dem Trailer einen ersten Vorgeschmack. Zu sehen ist zum Beispiel ein Einsatz auf der A448, bei dem ein Lkw nach einem Unfall quer auf einer Autobahn stand. Eine andere Frequenz zeigt, wie ein Kind mit einer Leiter aus einem brennenden Haus gerettet wird.

Feuer und Flamme aus Bochum: 50 Tage Dreharbeiten

50 Tage lang wurden die Feuerwehrleute der Bochumer Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache bei ihren Einsätzen begleitet. „Um ein möglichst authentisches Bild des Berufsalltages zu vermitteln, trugen die Feuerwehrleute technisch hochwertige und hitzefeste Body-Cams“, heißt es vom WDR.

Die Dreharbeiten für Feuer und Flamme in Duisburg haben bereits begonnen, das Foto zeigt die Besatzung der Feuerwache 3, die Feuerwehrchefs aus Bochum und Duisburg sowie die beiden Serienverantwortlichen vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln, Lina Krücken und Silke Schnee. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Seit 2019 wurden insgesamt fünf Staffeln von Feuer und Flamme in Bochum gedreht, die ersten beiden Staffeln wurden in Gelsenkirchen aufgezeichnet. Ab der achten Staffel jedoch werden die Kameras die Feuerwehr Duisburg begleiten. Dafür haben sich die entschieden, weil die Feuerwehr hier neue Aspekte biete – zum Beispiel die Hafenwache im größten Binnenhafen der Welt.

In Duisburg haben bereits Dreharbeiten stattgefunden

Die ersten Dreharbeiten fanden bereits bis September statt. Staffel acht soll im Frühjahr 2024 gezeigt werden. Staffel 9 folgt Ende 2024, Anfang 2025.

Simon Heußen, Leiter der Bochumer Feuerwehr, sagte im Juni gegenüber der WAZ: „Nach fünf Staffeln (...) freue ich mich, dass bei der Feuerwehr Duisburg noch einmal neue Aspekte und Aufgaben aus dem Feuerwehralltag gezeigt werden können.“

Die siebte Staffel Feuer und Flamme wird erneut von einem Podcast begleitet. Die erste wird am 19. Oktober in der ARD Audiothek und bei weiteren Anbietern veröffentlicht.

