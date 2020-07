Feuer in Langendreer - Wohnhaus unbewohnbar

Bochum. Zwei Wohnungsbrände hatte die Feuerwehr in Bochum am Sonntagabend nahezu zeitgleich zu bekämpfen. Einer davon, in Langendreer, war aufwändig.

Ein Brand an einem Wohnhaus in Bochum-Langendreer hat der Feuerwehr am Sonntagabend große Mühe gemacht. Gegen 20.50 Uhr meldeten mehrere Anrufer unter dem Feuerwehrnotruf 112, dass ein Anbau eines Hauses an der Hauptstraße/Ecke In der Schornau brennt.

„Der Brand drohte auf die Dachstühle zweier Wohnhäuser überzugreifen“, berichtete die Feuerwehr in der Nacht zu Montag. Mit 50 Rettungskräften kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen, auch eine Drehleiter wurde eingesetzt.

Nachlöscharbeiten waren aufwändig

Nach einer Stunde war der Brand unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. „Die Nachlöscharbeiten waren zeitaufwändig“, heißt es in der Mitteilung. „Große Teile des Daches mussten abgerissen werden, um alle Glutnester freizulegen und abzulöschen“, berichtete die Feuerwehr.

Bewohner der betreffenden Mehrfamilienhäuser hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebraucht. Verletzte gab es nicht. Das Wohnhaus, dessen Anbau brannte, ist laut Feuerwehr bis auf weiteres unbewohnbar: „Die Bewohner konnten für die Nacht zunächst bei Bekannten unterkommen.“

Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei. Zur Schadenshöhe gab es von der Feuerwehr keine Einschätzung.

Mobiliar in Wohnung in Weitmar brannte

Parallel zum Brand in Langendreer musste die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand im Stadtteil Weitmar ausrücken. An der Straße „Am Kuhlenkamp“ war um 21.24 Uhr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwache Wattenscheid und der Freiwilligen Feuerwehren aus Linden und Dahlhausen eintrafen, waren die Bewohner bereits ins Freie geflüchtet. In einem Zimmer im dritten Stock waren laut Feuerwehr Möbel in Brand geraten. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, berichtete die Feuerwehr. Der Einsatz war um 22.35 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand. Auch hier ermittelt die Polizei zur Brandursache. (red.)