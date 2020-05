Bochum. Ein Brand in einer Bochumer Industriehalle ist glimpflich ausgegangen. Das ist nach Angaben der Feuerwehr auch den Mitarbeitern zu verdanken.

Bei einem Feuer in einer Industriehalle an der Hohensteinstraße in Wattenscheid haben die Angestellten am Dienstagabend gegen 19.55 Uhr nach Angaben der Feuerwehr durch „schnelle und umsichtige Reaktion“ Schlimmeres verhindert.

Die Feuerwehrleute hatten es vor Ort mit einer 1000 Quadratmeter großen, leicht verrauchten Halle zu tun. Alle Menschen hatten sie bereits verlassen. „Die Einsatzkräfte wurden von den Beschäftigten sehr gut in die Situation am Brandort eingewiesen. Die Mitarbeiter haben gut reagiert und sofort alle Türen geschlossen“, so heißt es weiter.

In der Halle brannte es in dem etwa fünf Quadratmeter großen „Meisterbüro“. Die Feuerwehr löschte den Brand, ein Übergreifen auf die Halle wurde verhindert. Die Halle wurde belüftet. Ein Mitarbeiter konnte nach einer Untersuchung durch den Notarzt vor Ort bleiben. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Der Einsatz dauerte bis etwa 23 Uhr. Mit mehreren Löschzügen, Sonderfahrzeugen, Rettungsdienst und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr waren etwa 50 Einsatzkräfte vor Ort.

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!