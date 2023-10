Stadt Bochum - Feuerwehr und Rettungsdienst Brand in einem Postgebäude an der Unterstraße

Feuer Feuer in einem Postgebäude in Bochum-Langendreer gelöscht

Bochum. In einem Postgebäude in Bochum hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Als Herd wurde ein Bereich ausgemacht, in dem Fahrradakkus geladen werden.

Zu einem Brand in einem Postgebäude an der Unterstraße in Bochum-Langendreer wurde die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag um 14.38 Uhr gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen aus einem Fenster und es drang dichter Rauch aus mehreren Gebäudeöffnungen.

Feuerwehr macht Bereich mit Fahrradakkus als Brandherd aus

Alle Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt bereits ins Freie geflüchtet, dadurch konnte sofort die Brandbekämpfung eingeleitet werden. Verletzt wurde niemand, so der Einsatzleiter. Als Brandherd konnte schnell ein Bereich ausgemacht werden, in dem Fahrradakkus geladen werden.

Insgesamt drei Trupps haben unter Atemschutz mit zwei C-Rohren den Brand in dem eingeschossigen Gebäude. Ein weiteres Rohr wurde für den Einsatz über eine Drehleiter vorbereitet, jedoch letztendlich nicht mehr benötigt.

40 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Etwa 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, dabei wurde die Berufsfeuerwehr von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und des Grundausbildungslehrganges unterstützt. Am frühen Abend war der Einsatz beendet, nachdem zuvor die Räume noch gelüftet wurden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Fall an die Polizei übergeben.

