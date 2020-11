Feuer in Bochumer Schule: Lehrkraft löscht Brand selbst

Unter Atemschutz ging die Feuerwehr Bochum an den Brandort in der Schule, um nachzuschauen, ob auch wirklich alles sicher gelöscht war.

Bochum. Eine Lehrkraft hat ein Feuer in einer Schule in Bochum gelöscht. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, unter Atemschutz. Verletzt wurde niemand.

In einem Toilettenraum der Paul-Dohrmann-Schule an der Wasserstraße in Bochum hat es am Mittwoch gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Der Notruf erreichte die Feuerwehr um 12.20 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Schule bereits geräumt. Das Feuer wurde durch eine Lehrkraft, die auch als Sicherheitsbeauftragter bestellt ist, mit einem Pulverlöscher gelöscht.

Toilette der Bochumer Schule ist wegen des Feuers jetzt nicht mehr nutzbar

Im Toilettenraum im zweiten Obergeschoss hatten Papierhandtücher in einem Abfallkorb und darüber montiertes Mobiliar gebrannt. Laut Feuerwehr kontrollierte ein unter Atemschutz vorgehender Trupp die Brandstelle und lüftete den betroffenen Gebäudeteil. Die Toilette ist jetzt nicht mehr nutzbar.

20 Kräfte waren bis 13 Uhr im Einsatz. Zur Brandursache wurde am Mittwoch noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt jetzt.

